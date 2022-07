Fußball-Regionalliga : Eintracht Trier: Debrah verlängert bis 2023

Trier Nun ist es unter Dach und Fach: Eintracht Trier und Yannick Debrah (Foto: TV-Archiv) verlängern ihre Zusammenarbeit.

„Ich fühle mich sehr wohl in der Mannschaft und freue mich auf ein weiteres Jahr bei der Eintracht. Ich bin davon überzeugt, dass mich das Trainerteam in meiner Entwicklung weiter voranbringen kann. Zudem freue ich mich, in der Regionalliga gegen attraktive Gegner aufzulaufen“, sagt Debrah.