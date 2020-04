Formel 3 : Ein Trierer auf den Spuren von Bottas und Verstappen

Der Trierer Niklas Krütten will 2020 so richtig in der Formel 3 Fuß fassen – sofern es die Corona-Krise zulässt. Foto: -/Adriano Coutinho

Trier Neue Saison, neuer Angriff: Der Trierer Nachwuchs-Motorsportler Niklas Krütten und das Team Motopark setzen in diesem Jahr ihre Partnerschaft in der Euroformula fort.

Der 17-Jährige fuhr bereits in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison sechs Rennen mit der Mannschaft, um sich an die Formel 3 zu gewöhnen. Nun wird der Trierer alle Rennen der Saison für den Vorjahresgewinner der Teammeisterschaft bestreiten, sofern die Corona-Krise keinen Strich durch die Rechnung macht.

Krütten zählt zu den vielversprechenden deutschen Talenten im Formelsport. 2019 war er nach starken Leistungen in der ADAC Formel 4 zur Saisonmitte in die Euroformula aufgestiegen. Im Jahr zuvor hatte er die deutsche Formel 4 auf dem zweiten Platz in der Rookie-Wertung beendet. Zudem war er der einzige Serien-Neuling, der einen Sieg einfuhr. Auch in der italienischen Formel 4, die er als Dritter der Rookie-Wertung abschloss, und der Formula 4 der Vereinigten Arabischen Emirate, in der er einen Sieg feierte, hinterließ Krütten einen guten Eindruck.