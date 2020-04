Hilfe in der Corona-Krise : Online-Stammtisch für Trierer Vereine

TRIER (red) Der Stadtsportverband Trier geht in Corona-Zeiten neue Wege, um sich mit seinen Mitgliedsvereinen auszutauschen und sie zu unterstützen: Am morgigen Mittwoch (29. April) findet ab 18 Uhr der erste Online-Stammtisch zu allen Themen rund um die Auswirkungen durch die Corona-Pandemie als Videokonferenz statt.

Themen sind unter anderem Zuschussmöglichkeiten für die Vereine durch die Stadt Trier, das Land und den Bund, die Öffnung von Sportstätten, Haftungsfragen in Sachen Hygiene-Vorkehrungen und die Erfahrungen der Vereine in der Krise. Alle Mitgliedsvereine des Stadtsportverbands Trier können sich noch am heutigen Dienstag per E-Mail für diesen Online-Stammtisch anmelden – beim Vorsitzenden Marco Marzi, E-Mail: m.marzi@stadtsportverband-trier.de