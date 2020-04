Eintracht Trier : SVE-Kampagne: Die ersten Tickets sind verkauft

Trier #Herzenfüllen – so heißt eine Kampagne von Eintracht Trier, mittels der seit Anfang der Woche Unterstützertickets für den SVE und Nestwärme e.V. gekauft werden können. Mit dem Start ist Eintracht-Geschäftsstellenleiter Björn Berens zufrieden. Bis Dienstagnachmittag wurden nach dessen Auskunft 164 Tickets verkauft.

Beim SVE-Partner Ticket Regional können Unterstützertickets für 19,05 Euro erworben werden – angelehnt an die Vereinsgründung im Jahr 1905. Von dieser Summe gehen fünf Euro als Spende an Nestwärme e.V. in Trier.