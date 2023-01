Regionaler Fußball : Der Winter-Cup in Ralingen ist wieder da

Nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause kämpfen an diesem Wochenende wieder vier Teams in Ralingen um den Winter-Cup-Wanderpokal. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Ralingen Nach zweijähriger Corona-Zwangspause geht’s bei dem Freiluft-Turnier für vier Teams um gute Tests, für die gastgebende SG Sauertal ums Renommee – und um Geld für den guten Zweck.

Sowohl bei den Sponsoren als auch ehrenamtlichen Helfern gibt es keinen Aderlass, der dem Cup die Grundlage hätte entziehen können. Luce: „Geldgeber unterstützen uns wie vor der Corona-Zwangspause. Unser Turnierheft ist mit 56 Seiten sogar so dick wie noch nie. Und unsere Helfer rekrutieren sich aus den drei SG-Vereinen, an den beiden Turniertagen werden jeweils 30 bis 40 Helfer im Dienst sein.“

Im Vorfeld sind vornehmlich der SG-Vorstand, Geschäftsführer Stefan Quiring und Turnier-Initiator Frank Wagner in die Vorbereitungen eingebunden. Sie haben ein Teilnehmerfeld mit zwei altbekannten Teams (Victoria Rosport und Regionalligist Eintracht Trier) sowie zwei Neulingen (FC Hochwald Zerf und Racing Union Luxemburg) zusammengestellt. „Rosport, auf deren Anlage in Ralingen wir wieder das Turnier austragen können, sowie Trier sind quasi gesetzt. Daneben wollen wir immer wieder auch neue Akzente setzen. Zerf hat sich dank seiner bislang tollen Saison in der Rheinlandliga angeboten. Und bei Racing gibt’s mit dem Trainer ja eine spannende Verbindung zur Eintracht“, sagt Luce.

In der Tat: ,Faz‘ Kuduzovic coacht seit Sommer den aktuell Viertplatzierten der ersten Liga Luxemburgs (BGL Ligue), zuvor war er Co-Trainer beim SVE. Liga-Rivale Rosport ist in der BGL Ligue derzeit 13. – gecoacht wird das Team vom ehemaligen Zweitliga-Profi Martin Forkel (TuS Koblenz, Wacker Burghausen).

Für die Teams bietet der Winter-Cup die Möglichkeit, gute Tests in der Wintervorbereitung zu absolvieren. Parallel hat das Turnier auch einen karitativen Zweck. Der gesamte Erlös einer Tombola, bei der es unter anderem Reisegutscheine zu gewinnen gibt, sowie Teile der Eintrittsgelder kommen dem Erhalt und Ausbau des Informations- und Beratungszentrums Trier der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz zugute. Eingebettet in das Turnier ist ein Benefizspiel der ,Kicker gegen Krebs‘ gegen ein Team von ehemaligen Luxemburger Nationalspielern.

Die SG Sauertal ist froh, wieder Gastgeber des Winter-Cups sein zu können. Luce: „Wir sind sehr stolz, dieses einmalige Turnier in der Region ausrichten zu können. Der Cup ist ein Aushängeschild für unsere SG. Nach den Problemen der jüngeren Vergangenheit mit der Corona-Pandemie, der Überflutung unseres Platzes in Godendorf und dem Rückzug der ersten Mannschaft in die Kreisliga C wollen wir demonstrieren: ,Wir sind weiterhin da und können solch eine Veranstaltung wuppen!‘“