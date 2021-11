Fußball : Und dann hat es zweimal gemüllert

GEICHLINGEN Fußball-Bezirksliga: SG Wallendorf schlägt SV Lüxem in einer Partie auf Augenhöhe mit 4:2.

Nicht nur wie früher und heute in München, sondern auch in Geichlingen hat es am Samstagabend „gemüllert“. Und das gleich zweimal in der entscheidenden Phase. Eine hart und heiß umkämpfte Partie unter Flutlicht endete mit einem Zwei-Tore-Vorsprung für die Gastgeber. „In der Summe sicher zu hoch“ meinte der Trainer der SG Wallendorf, Frank Hermes. Denn das 4:2 (1:0) über den SV Lüxem spiegelt dessen Leistung und Engagement im Ergebnis nur unzulänglich wider. Selbst, als die West-Eifeler mit dem Beginn der Nachspielzeit von vier Minuten mit ihrem vierten Treffer erfolgreich in die Drangperiode des Gegners konterten, gab sich dieser noch nicht geschlagen.