Jugend-Handball : Rivalität hin, Rivalität her: So läuft’s für die JSG Wittlich-Schweich in der Oberliga

Rivalität hin, Rivalität her: So läuft’s für die JSG Wittlich-Schweich in der Oberliga

Wittlich/Schweich Wenn’s in den Leistungsbereich geht, kommen Handball-Vereine trotz gelebter Konkurrenz um Kooperationen nicht umhin. Ein Beispiel ist die JSG Wittlich-Schweich.

In der Region Trier stehen der HSC Schweich und die HSG Wittlich seit langem in Konkurrenz. Doch die Grenzen verschwimmen. Vor mehreren Jahren gab es schon mal eine Zusammenarbeit im weiblichen Bereich, aktuell sind beide Vereine in der männlichen C-Jugend eine Kooperation eingegangen. Dank ihr kann eine JSG Wittlich-Schweich derzeit in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar spielen – und sich mit Gegnern messen, die Internate unterhalten und mehrere Auswahlspieler stellen.