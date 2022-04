Fußball : „Die Leute haben wieder Bock auf den FCK“

Mehlingen Thomas Riedl war 1998 mit den Roten Teufeln Deutscher Meister. Der Ex-Trierer spürt die Euphorie in der Pfalz.

Mit dem 1. FC Kaiserslautern wurde er 1996 DFB-Pokalsieger und zwei Jahre später sensationell Deutscher Meister – als Bundesligaaufsteiger. Am 27. November 1999 machte sich Thomas Riedl beim TSV 1860 München unsterblich, als er mit seinem Treffer im Duell mit dem FC Bayern eine 22 währende Derbyflaute der Löwen beendete. Viel hat der inzwischen 45-Jährige also schon im Fußball erlebt – das Südwestderby am Ostersonntag, 14 Uhr, im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion zwischen den Roten Teufeln und dem 1. FC Saarbrücken lockt aber auch Riedl aus der Reserve. Er wohnt mit seiner Frau und den vier Kindern in Mehlingen vor den Toren der Barbarossastadt und bekommt die Stimmung in der Pfalz hautnah mit: „Es knistert schon seit Tagen. Die Leute fiebern dem Spiel entgegen. Sie haben wieder Bock auf den FCK – auch jene, die sich nach den ganzen dürren Jahren, die hinter uns liegen, bereits abgewendet hatten.“ Das „Uns“ rutscht Riedl nicht nur so raus – es kommt bei ihm von ganzem Herzen. Seinem Ex-Verein ist er unverändert eng verbunden.