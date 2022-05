Tischtennis : Verbandsliga: Konzer Marc Weber sichert sich einen ,Einzel-Titel‘

Region Der TTF-Akteur bleibt in der Rückrunde ungeschlagen. Eifel-SG macht Klassenerhalt perfekt.

Bis zum Stand von 6:6 verlief die Partie noch ausgeglichen, ehe sich die Eifeler mit drei klaren Siegen in Folge die Punkte sicherten. Die Niederlage im darauffolgenden Spiel gegen Höhr-Grenzhausen machte der TTG nichts mehr aus. „Wir sind sehr zufrieden, den Klassenerhalt geschafft zu haben“, sagte Dirk Petzold von der TTG: „Die Saison war nicht einfach für uns, da wir häufig mit Ersatz antreten mussten und sich die Lage durch die Corona-Pandemie ständig wechselte. Am nächsten Sonntag wollen wir nun versuchen, nach dem Sieg beim Bezirkspokal auch den Verbandspokal gut zu absolvieren.“

Für die Konzer gab es in ihrem letzten Saisonspiel eine knappe Niederlage gegen die TTSG 76 Wittlich. Dabei konnte sich keine Mannschaft entscheidend absetzen, sodass das Schlussdoppel beim Stand von 7:8 aus Konzer Sicht entscheiden musste. Dieses gewannen die Gäste knapp in fünf Sätzen. Den knappen Spielverlauf spiegelt auch das Satzverhältnis wider, das mit 34:33 an die unterlegenen Konzer ging. Marc Weber blieb in der gesamten Rückrunde in 18 Einzeln ungeschlagen und ist somit bester Spieler des mittleren Paarkreuzes der Verbandsliga.