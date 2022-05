Motorboot : Motoren an für das Spektakel auf der Mosel

Motoren an für das Spektakel auf der Mosel

Erstmals seit drei Jahren wird es am vorletzten Mai-Wochenende auf der Mosel vor Traben-Trarbach wieder Motorbootrennen geben. Foto: racevision/Burkhard Kasan

Traben-Trarbach Nach zwei pandemiebedingten Ausfällen finden am 21. und 22. Mai erstmals seit 2019 wieder Rennen vor der Kulisse von Traben-Trarbach statt. Warum auf die Veranstalter (viel) mehr Arbeit als früher wartet.

Lange war darüber spekuliert worden. Der Veranstalter selbst hatte das Thema auf seiner Website schon vor einigen Wochen „mit offenem Hintertürchen vorgeglüht“. Jetzt steht es endgültig fest: Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wird es nun wieder auf der Mosel vor Traben-Trarbach ein Wochenende mit Motorbootrennen geben. Am 21./ 22. Mai wird vor der Kulisse der Doppelstadt um nationale und internationale Titel gefahren werden – trotz vieler Unwägbarkeiten nach den beiden Ausfällen 2020 und ‘21 und auch wegen der aktuellen Situation, bedingt durch die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Mit der Bürde zweier (unverschuldeter) tödlicher Unfälle in den Jahren 2016 und 2018 hatten die Organisatoren in der Vergangenheit zu kämpfen.