Fußball : Jugendförderer von Eintracht Trier setzen Weg fort

Trier Andreas Schäfer bleibt dem SV Eintracht Trier 05 in seiner Funktion als Sportlicher Leiter der Jugendabteilung über den Sommer hinaus erhalten. Ebenfalls haben die Trainer der Regionalligateams, Jan Stoffels und Nico Schmidt (U19), Marcel Lorenz und Nina Nouri (U17) und Enis Davran und Jonas Gottschalk (U15), für ein weiteres Jahr als Trainer zugesagt.

A-Juniorencoach Stoffels geht in sein zweites Jahr als Trainer der U19 und trainierte zuvor über viele Jahre hinweg den Bezirksligisten SG Ruwertal. Schmidt rückt als aktueller Co-Trainer der U16 zur U19 auf. Lorenz ist schon lange Jahre im Jugendbereich als Trainer aktiv und zusätzlich in der Jugendleitung eingebunden. Nouri kehrte vor der aktuellen Saison zur Eintracht zurück und war zuvor Athletiktrainerin im Jugendbereich des SC Preußen 06 Münster. Davran ist neben seinen bisherigen Trainertätigkeiten in der U15 und U14 auch noch Koordinator der jüngsten Jugendmannschaften (U10 bis U14). Gottschalk geht in sein zweites Jahr als Co-Trainer der U15.