Fußball : Winter-Cup in Ralingen: Eintracht Trier und der FC Hochwald Zerf bestreiten das Finale

Winter-Cup in Ralingen: Eintracht Trier und der FC Hochwald Zerf bestreiten das Finale

Im ersten Spiel des siebten Winter-Cups der SG Sauertal in Ralingen standen sich der FC Hochwald Zerf und der FC Victoria Rosport gegenüber. Foto: SG Sauertal Foto: SG Sauertal

Ralingen Bei der siebten Auflage des Freiluft-Turniers der SG Sauertal an der deutsch-luxemburgischen Grenze ist das aus regionaler Sicht spannende Endspiel perfekt. Anstoß am Sonntag ist um 15.30 Uhr.

In der ersten Halbzeit war die Eintracht noch nicht richtig im Spiel, dafür drehte Trier nach der Pause auf: Im ,Halbfinal‘-Spiel im Rahmen des siebten Winter-Cups der SG Sauertal auf dem Kunstrasenplatz in Ralingen bog der Regionalligist einen 0:1-Pausenrückstand gegen den von ,Faz‘ Kuduzovic trainierten luxemburgischen Erstligisten Racing FC Union Luxemburg durch Tore von Kevin Heinz (traf nach schnell ausgeführtem Freistoß ins lange Eck, 53.) und A-Jugend-Akteur Maximilian Uhlig (nach gutem Zusammenspiel mit Ersin Zehir, 67.) in einen 2:1-Erfolg um. Für den aktuell Vierten der BGL Ligue hatte Sami Kehli getroffen, nachdem der SVE im eigenen Strafraum einen fatalen Querpass gespielt hatte (16.).