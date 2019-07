Verkehr : Baustelle und Falschfahrer verursachen Chaos in Trier-West (Video/Bilder)

Trier Die Sperrung der Kölner Straße führt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Westen der Stadt Trier. Viele Auto- und auch LKW-Fahrer ignorieren die Hinweis- und Umleitungsschilder. Ihre Wendemanöver führen zu Chaos.

Weil sich die Fahrbahn durch den Bau eine Bahnunterführung abgesenkt hat, ist seit Montag, 6 Uhr, die Kölner Straße in Trier-West-Pallien in Richtung Süden gesperrt. Wie bei jeder neu eingerichteten Baustelle kommt es am ersten Tag zu chaotischen Zuständen, weil Autofahrer die Hinweis- und Umleitungsschilder ignorieren. Sie müssen vor der Baustelle wenden und verursachen dadurch Verzögerungen und lange Rückstaus in Richtung Kaiser-Wilhelm-Brücke.