Blaulicht : LKW-Fahrer mit 2,87 Promille auf der Autobahn unterwegs

Hetzerath Mit fast drei Promille ist ein LKW-Fahrer auf der Autobahn A1 in Richtung Luxemburg gestoppt worden. Gemeldet wurde der Verstoß von einem aufmerksamen Zeugen.

Ein Zeuge hat der Polizei am Dienstag einen LKW gemeldet, der mit auffälliger Fahrweise auf der Autobahn A1 fuhr. Der Verdächtige war in Richtung Saarbrücken unterwegs. Das teilt die Polizei am Dienstagabend mit.