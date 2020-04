Motor : Der Tipo: Erbe seiner selbst

Der Fiat Tipo hier als Fünftürer. Erhältlich ist er auch als Limousine und Kombi. Foto: Jürgen C. Braun

Trier Gerade mal sieben Jahre lang, im Leben eines Automobils oft nur ein einziger Modellzyklus, stand der Tipo von 1988 bis 1995 als Nachfolger des Ritmo für Fiats Engagement in der Kompaktklasse.

Und das direkt als Trio: Limousine, Fünftürer und Kombi. Was letztendlich eine gute Entscheidung war. Nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für den Verbraucher, wie unser Fahrbericht mit dem fünftürigen 120 PS starken 1.4 T-Jet zeigt.

CO 2 -Emission: 139 g/km

Die Italiener besinnen sich mit diesem Auto ihrer Grundwerte. Praktische Autos, gut, aber nicht übertrieben ausgestattet, für den „gesellschaftlichen Mittelstand“, also die Familie, zu bauen. Bezahlbar, aber nicht spartanisch, eher schlicht aber dennoch nicht unansehnlich geformt. Ein Auto, das ohne Schnick-Schnack für den Alltags-Einsatz gebaut wurde, und an dem man zudem auch noch seine Freude haben kann.

Im Innenraum überzeugt der kompakte Italiener mit viel Kopf-, Knie- und Ellbogenfreiheit. Das aus etlichen Fahrzeugen des Herstellers bekannte „U-Connect“-System kommt in seiner neuen Version zum Einsatz. Der Eindruck: Logische Bedienung, sensitiver Bildschirm, verbessertes Design der Grafik. Das System, dergestalt aufgehübscht und sinnvoll nachjustiert, überzeugt mit Alltagstauglichkeit.

Fiat möchte in diesem Segment mit einem gehörigen Schuss bella Italia, akzeptabler Einfachheit, aber auch viel Qualität in der Verarbeitung den erfolgreich geführten Preiskampf bestehen. Klar, dass dabei Handarbeit bei der Sitzverstellung ebenso angebracht ist wie hier und da ein Stück Hartplastik. Aber auch aufgeschäumter Kunststoff, eine Verarbeitung, die okay ist, und Detaillösungen beim Verstauen.