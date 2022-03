Motor : Der Zwillingsdrache aus der (Steck-)Dose

Der Korando e-Motion ist der erste Stromer des südkoreanischen SUV- und Geländewagen-Spezialisten SsangYong. Foto: Jürgen C. Braun

TRIER SsangYong, Spezialist für SUV und Geländewagen, bringt mit dem Korando e-Motion sein erste batteriebetriebenes Fahrzeug.

In Korea ist SsangYong einer der ältesten und renommiertesten Autobauer. Bei uns gilt der Spezialist für SUV und Geländewagen nur als Nischenmarke. Dabei glänzen die Koreaner mit ihren speziellen Produkten in den genannten Märken mit Sach- und Fachkenntnis und einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis. In diesen Tagen kommt SsangYong mit dem ersten rein Batterie-betriebenen Elektrofahrzeug auf den Markt. Die ersten Modelle des neuen SsangYong Korando e-Motion sind bereits ausgeliefert.

SsangYong sieht momentan nach turbulenten wirtschaftlichen Zeiten wieder einer besseren Zukunft entgegen. Das Haus wird von dem koreanischen Edison Motors Consortium, dem neben dem Elektrobus-Hersteller Edison auch der Fonds Korea Corporate Governance Improvement (KCGI) und die Investmentfirma Keystone Private Equity angehören, übernommen. Dementsprechend geht Ulrich Mehling, der Geschäftsführer der SsangYong Deutschland GmbH, optimistisch ans Werk: „Als relativ kleiner Anbieter sind wir froh, bereits jetzt unser erstes rein elektrisches Fahrzeug anbieten zu können. Der Trend im Markt ist vorhanden, wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr in Deutschland etwa 500 Korando e-Motion verkaufen werden.“

Das Label, das auf Deutsch „Zwillingsdrache“ heißt, steht in erster Linie für Wesenszüge, die bei Freunden robuster fahrbarer Untersätze gefordert und von der Modellpalette des südkoreanischen Autobauers auch bedient werden. Ein SsangYong hat seinen eigenen Charakter, er steht für Boden- und Standfestigkeit. Die Kunden haben in der Regel eine große Markentreue. Wer erst einmal einen gekauft hat, bleibt der Marke mit dem etwas gewöhnungsbedürftigen Namen in der Regel treu.

Der SsangYong Korando e-Motion startet derzeit in drei Ausstattungsvariationen (Bronze, Platinum, Titanium) mit einer Reichweite von bis zu 339 Kilometer. Bereits die Einstiegsversion weist schlüsselloses Smart-Key-Zugangssystem, Licht- und Regensensor, 12,3 Zoll großer digitaler Instrumentenanzeiger, Multifunktionslenkrad sowie ein Audio System mit acht Zoll Touchscreen, Handy-Einbindung und Rückfahrkamera auf.

Das SUV ist nicht nur der erste Stromer der Marke, es soll auch den Auftakt für weitere batteriegetriebene Fahrzeuge bilden. Vom konventionell angetriebenen Namensvetter, den das Haus vor drei Jahren neu einführte, unterscheidet es sich durch einen geschlossenen Kühlergrill und eine neu gestaltete Frontschürze. Die Abmessungen (4,45 m lang/ 1,87 m breit / 1,63 m hoch) sind gleichgeblieben. Das ist in etwa das, was der VW ID.4 bietet.

Das Ambiente, auch im Interieur, macht einen ansprechenden und komfortablen Eindruck. An Platz für Kopf, Knie, Ellbogen und Bein mangelt es nirgendwo. Die Motorhaube ist aus gewichtsparendem Aluminium gefertigt. Nicht umsonst haben schon in der Vorgeschichte des koreanischen Zwillingsdrachens italienische Designer gezeigt, was sie leisten können. Der Kofferraum (551 bis 1248 Liter) hat gegenüber der Verbrenner-Variante nicht an Volumen eingebüßt. Die Anhängelast beträgt 1500 kg, die Stützlast 85 kg.

