Konzert : Musik aus der Eifel im Doppelpack

Bickendorf Eifelgefühl präsentiert Benefizkonzert in der Pfarrkirche Bickendorf zugunsten der Jugend- und Seniorenarbeit vor Ort.

(red) Sylvia Nels und Achim Weinzen geben am Freitag, 1. April, um 19 Uhr ein Benefizkonzert in der Pfarrkirche Bickendorf. Der Erlös geht an die Jugend- und Seniorenarbeit im Ort.