Rezept : Gebrannte Lebkuchen-Nüsse

Zutaten:

Das Wasser mit dem Zucker, dem Vanillezucker und dem Gewürz in eine Pfanne geben und gut verrühren. Das Wasser bei mittlerer Hitze aufkochen lassen, immer mal wieder umrühren. Dann die Nüsse dazugeben und so lange kochen bis die Flüssigkeit verdampft ist. Dabei immer zwischendurch umrühren. Wenn die Flüssigkeit verdampft ist bekommen die Nüsse eine weiße Schicht. Mit einem Holzlöffel so lange weiterrühren, bis der Zucker wieder flüssig wird und karamellisiert. So lange rühren, bis alle Nüsse gleichmäßig von Karamell überzogen sind (das dauert zwischen 15 und 20 Minuten).