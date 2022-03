Musik : Kammerkonzert mit Trio Corleone

Trier Auf dem Programm stehen Werke von Beethoven, Schumann, Zemlinsky und Fauré.

(red) Am Sonntag, 6. März, findet im Trierer Caspar-Olevian-Saal (an der Konstantin-Basilika) um 17 Uhr ein Kammerkonzert statt. Das Trio Corleone (Catrin Stecker,Klarinette; Moritz Reutlinger, Violoncello; Martin Bambauer, Klavier) spielt Werke von Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Alexander Zemlinsky und Gabriel Fauré. Es gilt die 2G+-Regelung. Karten: Ticket Regional sowie ab 16.30 Uhr an der Abendkasse.