Musik : Singen gegen die Krise: Mehr als nur „Happy Birthday“

Region Zwei Mal „Happy Birthday“ singen – das gilt im Angesicht der Corona-Krise als neue Zeiteinheit fürs Händewaschen. Wer’s klassischer mag, darf es zu Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag auch gerne mit „Freude, schöner Götterfunken“ probieren, dauert ebenfalls eine halbe Minute.

In jedem Fall: Singen im Badezimmer ist wieder „in“. Woanders geht’s ja im Moment auch schlecht – Chorproben und -konzerte fallen schließlich landauf, landab reihenweise aus. Und das betrifft so einige Rheinland-Pfälzer: Rund 5000 Chöre gibt es im Land mit insgesamt rund 145 000 aktiven Sängerinnen und Sängern, organisiert im Chorverband Rheinland-Pfalz oder in einem der Cäcilienverbände der Bistümer Trier, Limburg und Speyer.