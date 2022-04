Motor : Space Star der besonderen Art

TRIER Mitsubishi verleiht dem Bestseller mit speziellen Ausbauformen Anreize – Neue Modelle dank Kooperation.

Kein Wunder also, dass der Verkaufsschlager des Hauses, den es bereits ab 9490 Euro gibt, im Portfolio des japanischen Autobauers die Nummer eins bei den Zulassungszahlen ist. Mehr als 50 Prozent aller verkauften Fahrzeuge der Marke mit den drei Diamanten gehen auf das Konto des praktischen Fünftürers. Mit Styling-Angeboten, der bei jungen Käuferschichten beliebten Karosserie-Tieferlegung oder einer Pioneer-Soundanlage inklusive Subwoofer für 350 Euro will man vor allem die Ziel-Klientel bedienen.

Mit besonderen Variationen seines kleinen großen Verkaufsschlagers will Mitsubishi, dass dank der Kooperation mit Renault-Nissan auf viele Synergie-Effekte setzen darf und zudem für das kommende Jahr zwei neue Modelle ankündigt, das Absatzprogramm zusätzlich ankurbeln. So kostet beispielsweise ein Umbausatz für den Space Star, bei dem dessen Interieur innerhalb von weniger als einer halben Stunde wieder rückgebaut werden kann, nur rund 800 Euro.

Dabei wird keine Schraube entfernt, kein Sitz ausgebaut. Das Fahrzeug wird nicht umgestaltet, sondern nur für einen bestimmten Zeitraum einem ganz besonderen Einsatzbereich zugeführt. Insbesondere für Lieferdienste, („Pizza-Notdienst“) oder auch für den Apotheken-Service, sei der Space Star in dieser Form gedacht, erläutert ein Mitsubishi-Sprecher. So lassen sich beispielsweise gekühlte Medikamente in passgenauen, fest arretierten Behältern auf fest montierten Zwischenböden innerhalb kürzester Zeit zustellen.