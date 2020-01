Konzert : 100 Prozent Blues in Enkirch

Roll It Night. Foto: TV/Rudolf Schäfer

Enkirch (red) Unter dem Motto „100 Prozent Blues“ ist am Samstag, 1. Februar, die Band Roll It Night im Musikkeller von Toms Kneipe und Kultur in Enkirch zu Gast. Zum Repertoire der Blues-Rock-Formation aus dem Raum Mittelmosel gehören Songs klassischer Blues-Interpreten wie BB King oder Albert Collins sowie Robert Cray Band und Sherman Robertson.

