Meinung zum Radverkehr in Wittlich : Gute Voraussetzungen

Wer Touristen will, muss in einer Stadt wie Wittlich auch Radfahrer wollen. Und das nicht erst, seit die Corona-Pandemie den Trend zum Fahrrad- und E-Bike-Fahren verstärkt hat. Mit dem beliebten Maare-Mosel-Radweg hat die Stadt alle Voraussetzungen dafür, die Radler in der Stadt zu halten, denn durchfahren müssen sie ja sowieso.

Aber nicht nur für Touristen, auch für seine Bürger bietet Wittlich mit seiner Lage gute Voraussetzungen dafür, häufiger das Rad zu nutzen oder zu Fuß zu gehen. Deshalb ist es nur richtig, dass die Fraktionen im Stadtrat dem Verkehrskonzept und der Berücksichtugug von Radfahrern und Fußgängern Nachdruck verleihen.