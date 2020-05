Bildung : Sind Lehrer wirklich faule Säcke und Jammerlappen?

Zu unserem Artikel „Zu wenig Platz, zu wenig Masken: Lehrer schimpfen aufs Ministerium“ (TV vom 13. Mai) und der Leserzuschrift von Bernard Bölinger schreibt Gerhard Deussen, Schulleiter a.D., Wittlich

Das haben wir es wieder: Lehrer sind faule Säcke, die lieber zu Hause vor dem Fernseher sitzen, anstatt in der Schule zu unterrichten, und sie sind dazu noch Jammerlappen, die sich darüber beschweren, dass die Abstandsregeln schwer einzuhalten sind und die Ausstattung der Schulen mit Masken mangelhaft ist. Das jedenfalls meint Bernard Bölinger aus Konz, dessen polemische Leserzuschrift von erschreckend wenig Einblick in die derzeitigen Verhältnisse an den Schulen geprägt ist. Wie hätten Sie es denn gerne? Sollen die Schulen auf den Schulhöfen 800 bis 1000 Kinder ohne Abstandswahrung und womöglich ohne Masken aufeinander loslassen? Doch sicher nicht.

Das Wort der Monate April und Mai hieß übrigen „Homeschooling“. Mit zu Hause rumsitzen und volle Gehälter kassieren hat das wenig zu tun. Zur Illustration eine einfache Rechnung: Ein Lehrer unterrichtet sieben Klassen mit jeweils 25 Schülerinnen und Schülern in Deutsch und Englisch, macht zusammen 175 Schüler, denen er, so die Regelung an seiner Schule, drei Mal pro Woche Aufgaben stellen soll.

Ein Zweites: Ein Nebenfachlehrer unterrichtet sein Fach mit zwei Wochenstunden in der 8. Klasse. Seine Stunden liegen ungünstig auf Donnerstag und Freitag. Die Klasse kommt am 8. Juni in den Unterricht zurück und wird wegen der Abstandsregeln in eine A-Gruppe und eine B-Gruppe aufgeteilt. Jede Gruppe wird im 14-tägigen Rhythmus unterrichtet. Für die A-Gruppe fällt der Unterricht in der ersten Woche sofort aus – Fronleichnam. Der nächste Termin ist zwei Wochen später, und wieder zwei Wochen später beginnen freitags bereits die Sommerferien. Die Lerngruppe erhält also in diesem Fach drei, maximal vier Stunden Unterricht.