Missbrauch und Gewalt am Eifeler Internat Albertinum : Auf Spurensuche im Albertinum

Heruntergekommene Immobilie: das Albertinum in Gerolstein. Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein Es werden mehr und mehr. Von Einzelfällen kann keine Rede sein. Missbrauch und Gewalt standen in dem ehemaligen Gerolsteiner Internat auf der Tagesordnung. Das Bistum sucht das Gespräch mit den Opfern, will aufklären. Werden sie den Mut und die Kraft finden, zu sprechen?

Ein kleiner Junge steht vor dem baufälligen Gebäudeteil, der früher mal eine Kapelle war. Das Fenster ist herausgebrochen. Das Loch mit rostigen Gitterstäben verriegelt. Auf der anderen Seite des Raumes sind noch Buntglasfenster, in denen sich das Licht bricht. Doch bis in das Dunkel dieser Geschichte Licht fällt, wird noch viel Zeit vergehen.

„Der Junior ahnt nicht, was der Papa fühlt“ steht unter dem Foto. Es ist eines von vielen, das ein ehemaliger Schüler des Gerolsteiner Internats Albertinum unter dem Titel „Besichtigung eines Zerfalls“ vor Jahren in den Internet-Blog (www.albertinum.blogspot.com) gestellt hat. In dem Blog tauschen sich ehemalige Schüler aus. Leidensgenossen, deren Kindheit und Jugend in diesem Internat von Missbrauch, Gewalt und Demütigungen geprägt war. Nicht alle hat es gleichermaßen getroffen. Aber alle haben es mitbekommen. Viele lässt es bis heute nicht los.

Info Aufarbeitungs-Projekt des Bistums Das Projekt: Unter dem Titel „Aufarbeitung mit und für Betroffene“ hat das Bistum Trier ein Projekt zum Thema Gewalt am Bischöflichen Internat Albertinum Gerolstein gestartet, das von Bischof Stephan Ackermann am 8. Juli 2019 in Auftrag gegeben wurde (der TV berichtete). Gegenstand des Projekts ist sowohl sexuelle als auch psychische und physische Gewalt. Anlass sind Rückmeldungen von ehemaligen Schülern des seit Anfang der 1980er Jahre geschlossenen Internats zu Gewalterfahrungen durch Mitarbeitende des Albertinum. Der Zeitplan: Start ist mit einer Auftaktveranstaltung im Herbst 2019. Der Termin wird noch bekannt gegeben. Das Projekt ist bis Spätsommer 2021 angelegt. Ergebnisse des zweijährigen Projekts sollen veröffentlicht werden. Das Ziel: Ziel des Projekts ist es, mit und für Ehemalige des Internats Angebote zu entwickeln und umzusetzen, die für Betroffene und Zeugen der Taten Entlastung bieten und bei der Verarbeitung der Erlebnisse und Erfahrungen hilfreich sind. Der Ablauf: Bis zur Auftaktveranstaltung sollen bereits vorliegende Quellen (Pressemeldungen, Blogs, Gesprächsprotokolle, Zeitdokumente, Akten etc.), die erste Anhaltspunkte zu Zeitraum, Täterinnen und Täter und Formen von Gewalt liefern können, zusammengeführt werden. Nach der Auftaktveranstaltung im Herbst können Betroffene und Zeugen von Gewalt im Albertinum entweder im Einzelgespräch ihre Erfahrungen und Erlebnisse schildern oder diese schriftlich mitteilen. Ziel ist eine detaillierte Aufklärung der Vorkommnisse in dem Internat. Die Projektleitung: Geleitet wird das Projekt von Professor Claudia Bundschuh und der Rechtsanwältin Dr. Bettina Janssen. Bundschuh ist Erziehungswissenschaftlerin mit langjähriger Praxis- und Forschungserfahrung im Problemfeld Kindeswohlgefährdung, insbesondere sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Institutionen durch Fachkräfte der Sozialen Arbeit, der Gesundheitshilfe und anderer Professionen. Janssen arbeitet seit 2004 als selbständige Rechtsanwältin und Mediatorin in Köln. Seit ca. 10 Jahren befasst sie sich schwerpunktmäßig mit sexuellem Missbrauch und Gewalt im kirchlichen Raum. Weitere Informationen unter www.albertinum-gerolstein.de

Heute sind sie Männer um die 60 Jahre. Im Blog erzählen sie, wie sie mit Stöcken verdroschen wurden – „bis zu 20 Schläge aufs Gesäß“ – oder zur Strafe alleine in einen kleinen, vergitterten Raum gesperrt wurden. Einer schreibt: „Vor allem diese körperlichen Züchtigungen, der Freiheitsentzug, die damit einhergehende Scham meinen Kameraden gegenüber und zuletzt die immer bestehende Angst vor eben diesen Züchtigungen erlebte ich als unerträglich.“

Einem anderen Blogger zufolge gab es nicht nur Isolations-, sondern auch Dunkelhaft. Auch an ihm sei die „ganze Palette des perfiden Strafkatalogs durchexerziert“ worden. Er nennt Direktor und Präfekten der Schule „Folterknechte“ und lässt den Hinweis, dass in dieser Zeit, den 60er Jahren, auch an anderen Schulen und in Familien körperliche Züchtigung Gang und Gäbe war, nicht gelten. Im Albertinum hätten die Schüler eine sadistische Brutalität in einem Ausmaß erlebt, das über die für diese Zeit gewöhnlichen Züchtigungen hinaus ging. „Was wir duchgemacht haben gilt heutzutage mit Recht als physische und psychische Folter.“

Die Folgen trägt jeder für sich allein. Die Täter können nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden. Sie sind längst verstorben. So fragt einer der Schreiber: „Was würde es bringen, wenn ich mich an das Bistum wendete? Jutz und Plato sind tot, das Internat aufgelöst. Ich würde lediglich eine weitere Zahl in der Statistik. Mit dem, was war, muss ich alleine klar kommen.“

Es ist von Missbrauch die Rede – „er machte es geschickt, beim Schwimmunterricht an der Kyll, so dass keiner es merkte“ –, aber vor allem von Prügeln. „Manches, wie die Schläge, sind im Gedächniss geblieben, anderes, gnädig (?) verschwommen.“ Das „Andere“, der Missbrauch, ist noch schwerer in Worte zu fassen. Das Thema ist mit Schuld und Scham besetzt. Manche mussten, um zu überleben, das Erlebte verdrängen. „Oftmals habe ich geglaubt, ich hätte das alles nur geträumt. Die Prügel, die Isolationshaft, die sexuellen Spielchen in der Kapelle oder im Sportraum darunter.“ Durch den Austausch mit anderen wisse er heute: „Nicht nur ich habe so empfunden.“ Oder ein anderer: „Manches möchte man einfach nicht im Detail wissen. Dass das Gedächtnis vieles ausblendet, halte ich für gesund und hilfreich.“

Nun sucht das Bistum das Gespräch mit den Opfern, will aufklären und startet im Herbst mit einem großen Projekt (siehe Info).

