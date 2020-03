Nach Absage von Ratssitzung : Auch ohne Finanzplan geht es voran

Info

In den Verbandsgemeinden Hermeskeil, Konz und Saarburg-Kell haben insgesamt 22 Gemeinden ihren Haushaltsplan für 2020 noch nicht beschlossen. Neben Hermeskeil sind dies Damflos, Gusenburg, Rascheid, Reinsfeld, Züsch, Wiltingen, Ayl, Baldringen, Fisch, Freudenburg, Greimerath, Heddert, Kastel-Staadt, Kirf, Ockfen, Schillingen, Schoden, Schömerich, Taben-Rodt, Trassem und Vierherrenborn. Sie alle profitieren nun davon, dass die Kommunalaufsicht ihre Bestimmungen krisenbedingt gelockert hat, Haushaltsentwürfe vorab ohne Ratsbeschlüsse prüft und gegebenenfalls auch Kredite genehmigt. Alle anderen Orte in den drei Verbandsgemeinden haben ihre Pläne schon verabschiedet, zum Teil bereits 2019 in den Orten, die mit Doppelhaushalten für jeweils zwei Jahre arbeiten.

Damit die Gemeinden insgesamt handlungsfähig bleiben, obwohl ihre Gremien derzeit nicht tagen können, gibt es ein weiteres hilfreiches Instrument: das Eilentscheidungsrecht. Das dieses in der aktuellen Situation greifen kann, ist vom Innenministerium geprüft worden. Demnach können Bürgermeister dringend Angelegenheiten in Absprache mit ihren Beigeordneten entscheiden, wenn der Gemeinde bei Aufschiebung bis zur nächsten Ratssitzung ein Nachteil drohen würde.