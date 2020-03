Kreistag : Kreis Trier-Saarburg gibt Geld für Straßen, Kitas und Sozialarbeiter frei

Trier/Serrig/Kenn Vor der Coroa-Sitzungspause hat der Trier-Saarburger Kreistag mehrere Projekte eingeleitet und dazu mehrere Millionen Euro freigegeben: Profitieren werden die Grundschulen, die Ortsgemeinde Serrig sowie mehrere Kindergärten im Kreisgebiet.

Weil die kommunale Gremienarbeit wegen der Coronakrise vorerst ruht, hat der Trier-Saarburger Kreistag in der vorerst letzten Sitzung am Montag gleich mehrere Beschlüsse gefällt, die zum Teil erst im Jugendhilfeausschuss am Dienstag beraten werden sollten. So sprach sich das Gremium einstimmig für die Förderung von Baumaßnahmen in Kindertagesstätten in Höhe von rund 580 000 Euro aus.