Großzügige Hilfe nach Zerstörungswut : Spender zahlt nach Sachbeschädigung für Spielgeräte

Konz Nachdem Unbekannte Spielgeräte am Moselufer zerstört und zum Teil verbrannt haben, sind sie wieder repariert. Anders als erwartet, bleiben die Kosten nicht an der Allgemeinheit hängen.

Die Spielgeräte am Moselufer in Karthaus, die unbekannte Randalierer zwischen dem 13. und 16. September beschädigt hatten, sind wieder repariert. Der Bauhof der Stadt Konz hat den Schaden behoben. Michael Naunheim, Pressesprecher der Stadt Konz, sagt: „Eigentlich müssten die Täter für den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 800 Euro aufkommen.“ Dazu müssten sie gefasst werden. Das sei leider nicht immer der Fall, führt Naunheim weiter aus. Dann bleibe die Stadt Konz auf den Kosten sitzen. Davon ging die Verwaltung auch im aktuellen Fall aus, denn die Polizei konnte die Täter noch nicht dingfest machen. Es würden immer noch Zeugen gesucht, heißt es auf Anfrage bei der Polizeiwache in Konz.