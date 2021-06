Open-Air-Konzerte : Nun doch! Bühne frei für Campino, Helge & Co.

Trier Gute Nachrichten für Konzertfans: Helge Schneider, Olli Schulz und Campino werden nun doch in Trier auftreten. Die zunächst abgesagte Konzertreihe Porta3 wurde kurzerhand ins Amphitheater oder auf den Vorplatz der Arena verlegt.

Es geht also doch! Nach dem Aufschrei von Künstlern und Konzertfans wegen der abgesagten Reihe Porta 3 haben die Stadt Trier, die Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm) und Veranstalter Popp Concerts alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Open-Air-Konzerte noch möglich zu machen. Jeweils 500 Leute haben seit Monaten Tickets für die zum Teil ausverkauften Shows von Helge Schneider, Campino, Olli Schulz und Versengold auf dem Vorplatz der Porta Nigra. Weil dann die Corona-Verordnung des Landes nur jeweils 250 Besucher erlaubte, wurden sie kurzfristig abgesagt (der TV berichtete).

Nun kommt die Rolle rückwärts: Die Änderungen der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom Donnerstag, 10. Juni, machen ab dem 18. Juni Veranstaltungen mit einer Besucherzahl von 500 Personen möglich, wie die Stadt gestern verkündete. Aufgrund dieser Novelle sei es den Veranstaltern des Porta3-Festivals, der Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm) und Popp Concerts, möglich geworden, mit den Künstlern neue Termine zu vereinbaren. Ursprünglich sollte am 16. Juni Campino von den Toten Hosen, am 17. Juni Singer-Songwriter und Moderator Olli Schulz, am 18. Juni die Folk-Rockband Versengold und am 19. Juni Musiker Helge Schneider auftreten.