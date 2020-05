Auszeichnung : Arenrather Alexander Meyer wird zum „Held des Monats“

Arenrath/Longkamp Alexander Meyer aus Arenrath wurde Augenzeuge eines schweren Unfalls und befreite beherzt eine Frau aus einem auf der Seite liegenden Auto. Für seinen „durchdachten und mutigen Einsatz“ haben der Automobilclub Deutschland und das Unternehmen Goodyear/Dunlop den 36-Jährigen zum „Held der Straße“ für den Monat Mai gekürt.

Den 4. März dieses Jahres wird der Bundeswehrsoldat Alexander Meyer so schnell nicht vergessen. Er fuhr gegen 17 Uhr von seinem Dienst nach Hause. Auf der B50 neu zwischen der Hunsrückhöhenstraße und Longkamp fiel ihm ein entgegenkommendes Auto auf. „In ungefähr 200 Metern Entfernung kam mir ein Kleinwagen entgegen – etwas zu schnell in meinen Augen. In einer Kurve sah ich, wie das Heck des Autos unruhig wurde und ich dachte mir: ‚So klappt das nicht.‘“ Und die Einschätzung des 36-Jährigen war richtig. Das Fahrzeug kam, so heißt es in einer Presseerklärung der Firma Goodyear/Dunlop, nach rechts von der Straße ab und überschlug sich mehrfach in der rund 1,80 Meter tiefer gelegenen Grünfläche. Dabei war trotzdem viel Glück im Spiel, ist der Arenrather überzeugt: „Der Wagen schleuderte auf die angrenzenden Bäume zu, baute durch mehrere Überschläge jedoch sehr viel Geschwindigkeit ab, sodass das Auto relativ glimpflich auf der Fahrerseite an einem Baum zum Stehen kam. Das Ganze passierte innerhalb von drei bis vier Sekunden.“