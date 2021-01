Hochwasser : Moselaner bereiten sich auf die Fluten vor (Fotos)

Ürzig (som) Bei einem vorhergesagten Pegel von annähernd neun Metern für die Mosel bedeutet das für viele Moselaner vollgelaufene Keller. Besonders hart wird es dabei die Bewohner von Ürzig treffen. Der kleine Ort hat nicht wie viele andere einen Hochwasserschutz.

Doch hier treffen die Menschen frühzeitig Vorkehrungen: Beim Weingut Mönchhof wurden bereits alle Schilder beseitigt, die von den Fluten weggeschwemmt werden könnten, und im Keller hat man bereits die hölzernen Weinfässer gut verzurrt. Die direkt an der B 53 in Ürzig gelegene Tankstelle wurde am Freitagmittag abgebaut (Foto). Denn bei einem Hochwasser, wie es Ürzig im Dezember 1993 erlebt hat, wäre die Tankstelle komplett unter Wasser.

Foto: Andreas Sommer