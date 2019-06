Saisonstart von Gesa Krause : Gesa Krause steigt auf Unterdistanzen in die Bahnsaison ein

Hindernislauf-Europameisterin Gesa Krause (hier beim Silvesterlauf in Trier) startet am Pfingstsonntag im saarländischen Rehlingen. Foto: Holger Teusch

Pfungstadt/Rehlingen Die Weltmeisterschaften in Doha finden erst im Herbst statt. Entsprechend spät startet Gesa Felicitas Krause erst am Pfingstwochenende in ihre Bahnsaison. Am Pfingstsonntag läuft sie in Rehlingen, nur eine Autostunde von Trier entfernt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

Am Pfingstsamstag (8. Juni) 800 Meter im hessischen Pfungstadt und -sonntag (9. Juni) 1500 Meter beim 55. Pfingstsportfest in Rehlingen, so sieht das Programm von Gesa Krause zum Start in die Bahnsaison aus. Die 26 Jahre alte Hindernislauf-Europameisterin vom Verein Silvesterlauf Trier ist eine von fast einem Dutzend Stars der Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin, die im Saarland, eine Autostunde von Trier entfernt, auflaufen. Diskus-Olympiasieger Christoph Harting (SCC Berlin) und Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko (TSV Bayer 04 Leverkusen) sind weitere Hochkaräter im gut dreistündigen Hauptprogramm ab 16 Uhr. Mit Stabhochspringer Raphael Holzdeppe (LAZ Zweibrücken) hat sich ein weiterer rheinland-pfälzischer Top-Leichtathlet angesagt.