Laufveranstaltung : Wieder kein Mitternachtslauf in Kröv

Auch in diesem Jahr wird es nichts mit dem großen nächtlichen Lauffest in Kröv. Der Mitternachtslauf fällt zum zweiten Mal in Folge wegen Corona aus. Foto: Holger Teusch

Kröv Kein Nachtlauf an Pfingsten an der Mosel. Bis Ende Mai sind schon wieder fast alle Laufveranstaltungen abgesagt.

Déjà-vu-Erlebnis in der Karwoche: Wie schon im vergangenen Jahr hat der Vorstand des TV Kröv (TVK) kurz vor Ostern beschlossen, dass der Mitternachtslauf durch den Moselort wegen der Corona-Pandemie auch 2021 ausfällt. Wenn das Land noch mindestens bis zum 18. April im Lockdown verharre, sei es schwer vorstellbar, einen Monat später, am Pfingstsamstag (22. Mai), ein Läuferfest mit rund 1000 Teilnehmern zu feiern, erklärte Stefan Hahn. Der Kröver Mitternachtslauf ist außer für die eigentlichen Wettkämpfe in den Gassen des Weinorts seit 1985 bekannt für die Auftritte von Artisten in den Straßen und die Siegerehrung mit dem Aufwiegen der Hauptlaufgewinner in Wein in der Nacht auf Pfingstsonntag. „Es hätte jeder akzeptiert, die reinen Läufe ohne Rahmenprogramm zu veranstalten. Aber selbst das ist nicht möglich“, bedauert der TVK-Vorsitzende.