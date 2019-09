Leichtathletik : Alexander Bock behält die Kontrolle im Läufercup

Pronsfeld 402 Läufer und Walker kamen beim 32. Pronsfelder Straßenlauf ins Ziel. Mimi Königs jagt nach ihrem Sieg über zehn Kilometer die Führende im Bitburger 0,0% Läufercup Viola Pulvermacher.

Martin Müller mühte sich redlich, sorgte am vergangenen Samstag beim 32. Straßenlauf in Pronsfeld fürs Tempo. Aber eine Woche nach seiner Verbesserung auf 31:24,34 Minuten über 10 000 Meter im Stadion konnte der 28-Jährige von der LG Meulenwald Föhren diese Zeit nicht auf Asphalt umsetzen. In 32:23 Minuten belegte Müller hinter Alexander Bock (LC Rehlingen/32:18) und Andreas Theobald (PST Trier/32:20) den dritten Platz.

Schnellste Frau war und so schnell wie seit sieben Jahren keine Läuferin mehr in Pronsfeld, war Mimi Königs. Die mit dem Belgier Roger Königs verheiratete und für den luxemburgischen Club Celtic Diekirch startende gebürtige Äthiopierin erzielte in einem Steigerungslauf 37:11 Minuten. Damit pirschte sich die dreifache Mutter im Läufercup im drittletzten Wertungsrennen an die diesmal wegen eines Trainerlehrgangs fehlende Viola Pulvermacher (LG Laacher See) heran. Isabel Schönhofen vom LT Schweich verfehlte als Zweitplatzierte in 38:28 Minuten ihre persönliche Bestzeit nur um 15 Sekunden. Auf dem dritten Platz blieb ihre Teamkollegin Yvonne Engel in 39:40 Minuten ebenfalls noch unter der 40-Minuten-Schallmauer.