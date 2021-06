Triathlon : „Grandios“! Trierer Siebte beim Bundesliga-Auftakt

Das PSD Bank Team Tri Post Trier mit Coach Marc Pschebizin (rechts) und dem U-23-DM-Dritten Jonas Osterholt (Zweiter von rechts) belegte beim Auftakt zur ersten Bitburger 0,0% Bundesliga in Berlin den siebten Platz. Foto: Tri Post Trier

Berlin Das PSD Bank Team Tri Post Trier erwischt einen Traumstart in die Saison der ersten Bitburger 0,0% Triathlon-Bundesliga. Jonas Osterholt gewinnt U-23-DM-Bronze.

(teu) Zwei Jahre nach der sehr durchgewachsenen Rückkehr in die Bitburger 0,0% Triathlon-Bundesliga haben die Trierer Triathleten beim Auftaktrennen der Saison 2021 ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. „Grandios! Das war sehr viel mehr, als wir je erhofft hätten“, sagte Teamchef Marc Pschebizin nach dem siebten Platz der Mannschaft. Jonas (sechster Platz) und Cedric Osterholt (12.), Vincent Lafleur (42.), Julius Landagé (64.) und Yannick Lieners (71.) errangen unter den 16 Teams mit 124 Punkten (Summe der vier besten Einzelplatzierungen, ein Streichresultat) einen guten Mittelfeldplatz. Es siegte das Hylo Team Saar (17 Punkte) vor der vor Corona dominierenden Mannschaft des TV Buschhütten (50) und dem Überraschungs-Dritten Team Berlin (85).

„Ich bin froh, das alle ins Ziel kamen. Das war auch unsere Ansage am Abend vor dem Rennen“, erzählte Pschebizin, dass man möglichst den Stress von unglücklichen und unnötigen Disqualifikationen wegen kleiner Fehler vermeiden wollte. In der letzten vollständigen Bundesliga-Saison 2019 gerade so dem Abstieg entronnen, konnte die Mannschaft ansonsten ohne Druck ins Rennen gehen.