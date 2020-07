Fußball-Oberliga : Eintracht Trier: Was läuft da mit Jakob Dallevedove?

Trier Ist er es? Ja, er ist es! Auf einem Bild, gepostet auf den Instagram-Accounts mehrerer Spieler, ist Jakob Dallevedove beim Mannschaftstraining von Fußball-Oberligist Eintracht Trier zu sehen. Was ist der Hintergrund?

Nachfrage beim 32-jährigen Mittelfeld-Allrounder, der in der Saison 2005/06 mit der A-Jugend des SVE in der Bundesliga spielte, ehe er bei Schalke 04 II, dem FC Ingolstadt sowie in Luxemburg (Fola Esch, Victoria Rosport) seine Karriere fortsetzte. „Ich halte mich bei der Eintracht fit, um im Rhythmus zu bleiben. Mein Vertrag in Rosport läuft zwar noch ein Jahr bis 2021, doch die Victoria plant nicht mehr mit mir. Deshalb mein Training mit dem SVE, bei dem ich ein paar Spieler und Trainer Josef Cinar kenne. Das ist alles mit den Clubs abgesprochen.“