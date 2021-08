Tennis : Luxoil Open in Trier: Durchgebissen zum Turniersieg

Luxoil Open in Trier: Durchgebissen zum Turniersieg

Das Strecken hat sich gelohnt. Tim Handel hat die Luxoil Open in Trier gewonnen. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Trier Profi Tim Handel gewinnt nach einer kraftraubenden Woche das Weltranglistenturnier auf der Anlage des TC Trier.

Mit einem Schrei der Erleichterung beendete Tim Handel das Finale der Luxoil Open in Trier. Nach seinem verwandelten Matchball gegen Louis Weßels musste der 24-jährige Tennisprofi aus Reutlingen die Anspannung einer Turnier-Woche herauslassen. „Ich war vor zwei Jahren schon einmal hier in Trier, und jetzt zu gewinnen ist grandios, obwohl ich schon in der ersten Runde fast hätte nach Hause fahren müssen“, sagte Handel nach seinem 6:2, 6:4-Erfolg gegen den gebürtigen Bielefelder Weßels.