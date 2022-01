Basketball : Trierer Talente siegen klar in Mainz

ARCHIV - 13.03.2016, Hamburg: Basketball 2. Bundesliga Pro A, 28. Spieltag, Hamburg Towers - BIG Gotha in der Inselparkhalle in Hamburg. Ein Basketball im Korb. (zu dpa: « Basketball: Bundesliga, Die BBL und die Clubs entscheiden am Montag darüber, ob die unterbrochene Saison fortgesetzt oder abgebrochen wird. ») Foto: picture alliance / dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Lukas Schulze