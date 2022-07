Verbrechen : Räuberische Erpressung am Moselleinpfad in Trier: Mann zückt Messer und fordert Bargeld

Trier Ein Unbekannter hat einen Mann in Trier nach einem Feuerzeug gefragt. Als dieser in seinem Rucksack nachschaute, zückte der Täter unvermittelt ein Messer. Was bislang bekannt ist.

Zu einer räuberischen Erpressung kam es am Freitagmorgen am Moselleinpfad auf Höhe der Berufsfeuerwehr in Trier. Das meldet die Polizei. Laut Angaben des Geschädigten ging dieser zwischen 2 und 3 Uhr zu Fuß auf dem Moselleinpfad, als er etwa in Höhe der Berufsfeuerwehr Trier von einer männlichen Person angesprochen worden sei.

Diese Person habe zunächst gefragt, ob er ein Feuerzeug mit sich führe. Als der Geschädigte in seinem mitgeführten Rucksack nachgeschaut habe, erkannte die männliche Person wohl, dass der Geschädigte Bargeld in seinem Rucksack mit sich führte. Plötzlich habe diese männliche Person ein Messer in der Hand gehalten und die Herausgabe des Geldes gefordert.

Verfolgung mit Messer

Hieraufhin sei der Geschädigte in Richtung Feuerwache davongelaufen. Die männliche Person mit dem Messer sei ihm dann hinterhergelaufen. Während des Laufens habe der Geschädigte seinen Rucksack vor die Füße der männlichen Person geworfen, wodurch dieser zu Fall gekommen sei. Hierdurch habe der Geschädigte fliehen können.