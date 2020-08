Motor : Der 3008 Hybrid4: Peugeots Öko-SUV

Trier Der 3008 gehörte zu Anfang des vergangenen Jahrzehnts mit einem Diesel-Hybrid zu den innovativsten Fahrzeugen von Peugeot. Davon ist die Marke inzwischen abgekommen. Der neue 3008 Hybrid4 fährt als 300 PS starker Plug-in-Hybrid vor, ist also mit einem Benzinmotor ausgestattet.

Gespeichert wird die elektrische Energie in einem Akku mit 13,2 Kilowattstunden Kapazität. Der lässt sich auch über Nacht an einer normalen Haushaltssteckdose wieder befüllen. Ein optionaler 7,4-kW-Bordlader sorgt dafür, dass das Aufladen an der Wallbox und an öffentlichen Säulen schneller geht. Peugeot gibt eine rein elektrische Reichweite von 59 Kilometern an.