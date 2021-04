Motor : Mehr Bums, weniger Sprit: Mazdas „Mister X“

Im Mazda CX-30 (Foto) und im neuen Mazda 3 soll der überarbeitete e-Skyactiv-X-Motor eingesetzt werden. Foto: Jürgen C. Braun

Trier „e-Skyactiv-X-Motor“ – Das klingt nach einer geheimnisvollen Formel mit mehreren Unbekannten. Nach Reagenzgläsern mit blubberndem Inhalt, nach ein bisschen „Zurück in die Zukunft“ und nach Menschen, die sich nie zufrieden geben, wenn sie irgendetwas entwickelt und aus dem großen Versuchslabor in die reale Welt hinaus transportiert haben.

Nun, ganz so wird es bei den Ingenieuren in Hiroshima sicherlich nicht gewesen sein, als sie die Weiterentwicklung dieses Aggregats (zumindest fürs Erste) für beendet erklärt haben. Tatsache aber ist: Dieses Triebwerk, ein Benziner nach Dieselvorbild, ist das Glanzstück des innovativen japanischen Autobauers. Für den Einsatz im kompakten Mazda 3 und im SUV CX-30 wurde der „Diesotto“ noch einmal optimiert.

Dieses System nennt sich Spark Controlled Compression Ignition oder zündkerzengesteuerte Kompressionszündung. Die noch vorhandene Zündkerze entzündet das stark abgemagerte Gemisch aus Luft und Kraftstoff. Aufgrund der hohen Kompression wird der Rest homogen entzündet und verbrannt. Die Initialzündung erfolgt also durch die Zündkerze. Die weitere optimierte Verbrennung ist eine Folge der hohen Kompression und somit eine Eigenentzündung.

An der Lösung dieses Problems haben sich im Lauf von Jahren und Jahrzehnten sicherlich Heerscharen von Motorenbauern versucht. Viele sind gescheitert. Bei Mazda war man nicht wenig stolz, einen solchen Motor zur Serienreife gebracht zu haben. Ein Benziner, der so viel – oder besser gesagt so wenig – verbraucht wie ein Dieselmotor und damit auch weniger Schadstoffe emittiert. Rund 20 Prozent weniger, sagt Mazda.