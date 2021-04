Ausstellung : Neue Ausstellung in der (w)Artehalle

Welchenhausen (red) Das Museum in der (w)Artehalle Welchenhausen im Dreiländereck Deutschland/Belgien/Luxemburg zeigt bis 30. September die Ausstellung „Dynamis + Energeia“ von Sabine Rixen aus Eupen. Die Künstlerin stammt aus der belgischen Eifel.

Nach dem Kunstabitur verbrachte sie ein Studienjahr in Moskau, danach studierte sie am Institut Supérieur des Arts Plastiques Saint-Luc in Lüttich. Sie lebt und arbeitet seit 2009 als freischaffende Künstlerin in der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Der Titel der Ausstellung greift Begriffe des griechischen Philosophen Aristoteles auf. Dynamik und Energie beschreiben das Spannungsfeld zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit. Häufig verarbeitet Sabine Rixen in ihren Werken Dinge, die als überflüssig, unbrauchbar oder Abfall gelten. Bewegung ist ein Hauptthema. Die Farben sind häufig expressiv mit kräftigen Konturen.