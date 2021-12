Mainz : Aus dem Wald ans Futterhaus

Mainz (red) Wenig Samen und Baumfrüchte im Wald – viele Besucher am Futterhaus. Dieser Effekt könnte sich bei der kommenden „Stunde der Wintervögel“ bemerkbar machen. Vom 6. bis 9. Januar laden der Naturschutzbund (Nabu) und sein bayerischer Partner, der Landesbund für Vogelschutz (LBV), wieder zu Deutschlands größter wissenschaftlicher Mitmachaktion ein.

Wie in jedem Winter darf man mit Spannung erwarten, wie der Zuzug der Vögel aus dem Norden und Osten Europas oder auch aus den höheren Lagen in die Ebenen ausfallen wird. Und wer aus dem Wald ans Futterhaus gelockt wird. Bei den Bergfinken zum Beispiel hängt das Zugverhalten davon ab, wie das Angebot an Baumfrüchten wie Bucheckern in ihren Brutgebieten aussieht. Erlen­zeisige kommen vor allem dann in unsere Gärten, wenn es in den Mittelgebirgen viel Schnee gibt.