Stadtrat in Bitburg ist lang. Erst fängt er ganz langsam an, aber dann, aber dann. Da wird gefragt, getagt, gestritten und gelitten – und am Ende geht immer noch nix vorwärts. Außer den Debatten. Die laufen und laufen.