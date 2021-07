Unwetter : Feuerwehrleute aus der Pfalz wollten in der Eifel helfen und wurden wieder nach Hause geschickt

Feuerwehrleute aus der Pfalz, die bei der Flutkatastrophe in der Eifel helfen wollten, wurden unverrichteter Dinge aus Bitburg wieder nach Hause geschickt. Foto: Trierischer Volksfreund Foto: TV/Feuerwehr Südeifel

Bitburg 90 Feuerwehrleute aus der Pfalz wollten beim Katastropheneinsatz in der Eifel helfen. Doch nachdem sie in Bitburg angekommen sind, wurden sie von der Einsatzleitung wieder nach Hause geschickt. Das sorgt derzeit für Ärger. Was steckt hinter der Geschichte?

Rettungskräfte aus ganz Deutschland sind derzeit in Rheinland-Pfalz im Einsatz um bei der Bewältigung der Flutkatastrophe zu helfen. Auch 90 Feuerwehrleute aus dem Landkreis Kaiserslautern machten sich gestern Nachmittag auf dem Weg nach Bitburg, „um den Menschen dort zu helfen, Ihnen das Leben zu retten oder auch einfach nur für sie da zu sein. Wie es eben die Feuerwehrleute so tun“, schreibt der Brandmeister der Stadt Worms, Martin Walter, auf seiner Facebook-Seite.

Gegen 20 Uhr am Donnerstagabend hätten die „sehr motivierten Männer und Frauen verschiedener Feuerwehren des ganzen Landkreises Kaiserslautern“ den Bereitstellungsraum auf dem Bitburger Flugplatz erreicht, um dort auf ihren Einsatz zu warten. Was Walter dann schildert, klingt unglaublich: „Zwischen 0 und 1 kam plötzlich die Nachricht der Technischen Einsatzleitung das sie uns garnicht geführt hätten (auf Deutsch: aus Unfähigkeit vergessen) und wir sollen heimfahren! Obwohl dort oben Menschen vermisst werden und ihr Hab und Gut verlieren und die Infrastruktur zusammenbricht, schicken uns diese Amateure nach Hause. Also sind wir aus dem Katastrophengebiet, ohne irgendetwas und damit meine ich wirklich nichts, getan zu haben wieder Richtung Kaiserslautern gefahren“, macht Walter seinem Zorn Luft. Unterwegs seien ihnen noch circa 30 weitere Feuerwehrfahrzeuge entgegengekommen, „die alle zum Helfen ins Hochwassergebiet fuhren“. Das mache ihn und seine Kameraden „wütend, zornig aber vor allem sehr sehr traurig“, schließlich sei ihr Ziel gewesen, „den Menschen dort beizustehen“.