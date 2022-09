Deutsche Meisterschaften : DM-Medaillen und sogar -Titel in Reichweite

Alexander Studert vom SFG Bernkastel-Kues ist im Leichtathletik-Fünfkampf des Deutschen Turner-Bundes bei der DM in Bruchsal ein Medaillenkandidat in der Altersklasse U 18. Foto: Holger Teusch

Bruchsal Bei den Mehrkampf-Meisterschaften des Deutschen Turner-Bundes gibt es einige Kandidaten von der Mosel für Edelmetall.

(teu) Ein Dutzend Nachwuchsathleten aus der Region Trier kämpfen am Wochenende (17./18.9.) in Bruchsal unter mehr als 700 gemeldeten Sportler aus 204 verschiedenen Vereinen um die nationalen Titel im Mehrkampf des Deutschen Turner-Bundes (DTB). Elf Leichtathleten des SFG Bernkastel-Kues treten im DTB-Fünfkampf (Sprint, Mittelstreckenlauf, Weitsprung, Kugelstoßen, Schleuderballwurf) sowie in den Einzeldisziplinen Steinstoßen und Schleuderballwurf an. Annie Heil vom VfL Traben-Trarbach ist bei der 14- und 15-Jährigen für den sogenannten Deutschen Sechskampf (Sprung, Boden- und Barrenturnen sowie Sprint, Weitsprung und Kugelstoßen) gemeldet.