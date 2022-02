Eifel-Freundschaftslauf : Eifellauf in Nimshuscheid, dann drei Wochen Pause

Nimshuscheid Am ersten Samstag im Februar (5.2.) findet in Nimshuscheid der letzten Eifellauf vor einer ungewöhnlich langen Pause statt. Weil der für den 19. Februar geplante vereinsübergreifende Trainingslauf in Mettendorf ausfällt, geht es erst drei Wochen später, am 26. Februar (geplant ist Irrel), wieder gemeinsam auf unterschiedliche lange Strecken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch