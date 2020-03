Corona-Krise : Kein Roth in Roth

Nach der Absage des weltgrößten Langdistanz-Triathlets im fränkischen Roth hofft der fünfmalige deutsche Crosstriathlon-Meister Jens Roth von Tri Post Trier (hier beim Silvesterlauf in Trier 2019) am Jahresende sein Debüt über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen geben zu können. Foto: Holger Teusch

Trier/Roth Der weltgrößte Langdistanz-Triathlon im fränkischen Roth findet erstmals seit 26 Jahren nicht statt. Der Trierer Jens Roth hat sein Debüt über 3860 Meter Schwimmen, 180 Kilometer Rad fahren und 42,195 Kilometer Laufen aber nicht aus den Augen verloren.

Eine zweistellige Zahl Triathleten aus der Region Trier wollte auch dieses Jahr wieder das Abenteuer Langdistanz angehen. Alle vier Jahre Olympische Spiele, alle vier Jahre den langen Kanten in Roth. So hatten sich das Miriam Engel und Hendrik Haumann von der TG Konz gedacht. Am 5. Juli sollte es wieder so weit sein. Aber schon, nachdem ihre vier Kinder wegen Kita- und Schulschließung zu Hause unterrichtet werden mussten, war klar, die Vorbereitung hätte nicht funktioniert. „Mit den Kindern zu Hause ist man froh, wenn man mal fünf Kilometer joggen gehen kann“, sagt Miriam Engel. Von mehrstündigen Radausfahren ganz zu schweigen. Durch die Absage der Challenge Roth habe sei nun das Gewissen beruhigt, sagt Hendrik Haumann.

Auch wenn er im Grund mit der Absage gerechnet habe, diese kam früher, als Roth gedacht hatte. Die Challenge-Organisatoren um die Familie Walchshöfer zogen exakt 100 Tage vor der Veranstaltung in einer Videobotschaft die Reißleine: 2020 wird es erstmals seit 26 Jahren keinen Triathlon in Roth geben. Auch eine Verschiebung in den Herbst kam angesichts der dynamischen Entwicklung der Corona-Infektionen nicht in Frage.

„Ob ich mein Langdistanz-Debüt jetzt in Roth geben werde steht in den Sternen und ich denke eher nicht“, erklärt Roth. Aufgeschoben sei aber nicht aufgehoben. „Vielleicht ist das ja Ende des Jahres wieder möglich“, überlegt er. So ist beispielsweise der Ironman Südafrika auf den 14. November verschoben. Auch der Ironman Europe in Frankfurt am Main, eine Woche vor der Challenge Roth am 28. Juni geplant, ist noch nicht abgesagt. Dass dieses Rennen stattfindet, daran glaubt Jens Roth aber auch nicht.