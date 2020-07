Läuferabend in Trier : Jetzt wackeln sogar Moselstadionrekorde

Trier Ehemaliger Köln-Marathon-Gewinner Tobias Blum will beim zweiten SWT-Sommermeeting über 5000 Meter die 14-Minuten-Schallmauer knacken. Die Sprints werden diesmal schnell.

Der Wiedereinstieg in den Wettkampfbetrieb ist den Leichtathleten mit dem ersten SWT-Läufermeeting von Sportakademie und Post-Sportverein Trier (PST) in der vergangenen Woche mit zahlreichen persönlichen Bestzeiten gelungen. Bei der zweiten Auflage am Donnerstag (23. Juli, ab 18 Uhr) könnte auch der ein oder andere Moselstadionrekord fallen.

Der 25-Jährige vom LC Rehlingen peilt eine Zeit von unter 14 Minuten über 5000 Meter an. Der Moselstadionrekord wird seit 1986 vom Koblenzer Christian Collisy mit 14:18,16 Minuten gehalten. Seinen persönlichen Rekord von 14:03,62 Minuten müsste Blum um knapp vier Sekunden verbessern. „Ich muss in Trier halt allein laufen und weiß nicht, ob ich es so unter 14 Minuten schaffe“, sagt der Köln-Marathon-Gewinner von 2018. Als „Backup“ hat Blum aber am Samstag einen Start in Regensburg in der Hinterhand, um sich für die deutschen Meisterschaften Anfang August in Braunschweig zu qualifizieren. Diese erfolgt corona-bedingt in diesem Jahr über die Rangliste 2019/20. Nur die 16 schnellsten gemeldeten 5000-Meter-Läufer dürfen starten. Die Rheinlandmeister Martin Müller (LG Meulenwald Föhren, zehn Kilometer Straße) und Yannik Erz (LG Bernkastel-Wittlich, Crosslauf) dürfen in Blums Sog auf Zeiten deutlich unter 16 Minuten hoffen. Bei den Frauen trifft Lotta Schlund (PST) auf die schnellste deutsche 15-Jährige 2019 Hannah Rödel (LC Rehlingen)