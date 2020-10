Rheinlandmeisterschaften : Vier Titel mehr als vor einem Jahr

Judith Weber vom Post-Sportverein Trier war mit drei Medaillengewinnen erfolgreichste Läuferin aus der Region bei den Rheinlandmeisterschaften im Zehn-Kilometer-Straßenlauf in Föhren. Foto: Holger Teusch

Föhren Beim Heimspiel im Rahmen des IRT-Läufermeetings in Föhren gewannen die Ausdauersportler der Region Trier 14 Verbandstitel.

Bei den Rheinlandmeisterschaften im Straßenlauf am vergangenen Sonntag in Föhren gab es vier Titel mehr für die Vereine der Region Trier als 2019. Das ergibt sich nach der Auswertung der am Sonntag noch nicht komplett verfügbaren Mannschaftsergebnisse. Insgesamt kamen die Ausdauersportler von der Mosel, aus Eifel und Hunsrück 14 Mal auf den ersten Platz. Je drei Titel gewannen die Läufer des Post-Sportvereins Trier (PST) und des Lauftreffs Schweich (LTS).